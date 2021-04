Rhein-Kreis : Zonser Professor verbessert Abläufe im Impfzentrum

Rhein-Kreis Gut und schnell umgesetzt worden sind organisatorische Verbesserungen bei der Impfung im Corona-Impfzentrum. Inzwischen gibt es insgesamt 15.680 Impfungen pro Woche, 20 Impfungen pro Stunde und Impfkabine.

Hilfe für die Optimierung der Abläufe kam von Andreas Syska, Professor für Produktionsmanagement an der Hochschule Niederrhein aus Zons. Der Kreis hatte sein Angebot angenommen, unentgeltlich zu helfen. Mit im Boot ist auch Bernd Richter, ehemaliger Produktionsvorstand in der Wirtschaft und Initiator des privaten Projektes „Schneller impfen“. So übertrug Syska vor Ort seine Methoden aus Produktionsbetrieben auf das Impfzentrum am Neusser Hammfelddamm. Die Einrichtung war zunächst ausgelegt auf zwölf Impfungen pro Stunde und Impfkabine, startete Anfang März aber schon mit 15 Impfungen. . Die Impfkabinen mit ärztlichem Personal hatten zuerst unnötige Wartezeiten verursacht, weil die Registrierung zu lange dauerte. Der Grund: fehlende oder unvollständig ausgefüllte Unterlagen. Abhilfe schuf die Prüfung der Papiere vor dem Zentrum und das Ergänzen der fehlenden Angaben schon vor dem Eintreten ins eigentliche Impfzentrum. Eine bessere Organisation des Eingangsbereichs, um Verzögerungen beim Check-in zu vermeiden, kam hinzu.