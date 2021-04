Aktion im gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis : Freiwillige Brandbekämpfer erhalten Impfung

Wermelskirchen Mit 107 Teilnehmern erzielt die Feuerwehr eine große Resonanz. Nahezu die komplette Wehr – Hauptamtliche wie Freiwillige Feuerwehr – ist geschützt.

Es dauert eine runde Stunde, da war der „Spuk“ im großen Saal des Bürgerzentrums vorbei und weitere 107 Wermelskirchener waren zumindest mit einer Erst-Corona-Impfung geschützt. So viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wermelskirchen nahmen an der kreisweiten Impf-Aktion für alle ehrenamtlichen Brandbekämpfer teil. Damit sind nahezu alle aktiven Brandbekämpfer in Wermelskirchen gegen Corona geimpft: Die hauptamtlichen Kräfte inzwischen mit Erst- und Zweit-Impfung, nun die freiwilligen mit einer ersten Spritze.

Rund 150 aktive Ehrenamtliche zählt die Freiwillige Feuerwehr Wermelskirchen in ihren vier Löschzügen. „Einige davon sind ja bereits geimpft – entweder, weil sie auch in der Hauptamtlichen Feuerwehr dienen oder, weil sie beispielsweise in medizinischen Bereichen wie Krankenhäusern oder in der Pflege arbeiten“, erläuterte der stellvertretende Wehrleiter Ingo Mueller, der sich selbst in die Schlange der impfwilligen Feuerwehrleute einreihte.