Mit bekannten Gesichtern der Stadt : Online-Benefizkonzert soll Musiker aus Duisburg unterstützen

Das Mercator-Ensemble anlässlich der Aufnahme des Online-Benefizkonzertes „Let The Music Play“. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Das Kulturbüro der Stadt Duisburg und die Agentur „ba coaching“ haben gemeinsam mit dem Verein „Kultursprung“ aufgrund der sich wirtschaftlich dramatisch zuspitzenden Lage ein Benefizkonzert für Duisburger Musikerinnen und Musiker auf die Beine gestellt.

Die Aktion ist eingebunden in die städtische Kampagne „Duisburg ist echt“. Oberbürgermeister Sören Link hat die Schirmherrschaft übernommen.

Die Bild- und Tonaufnahme des Konzertes erfolgte am 13. April. Ausgestrahlt wird es nun am Freitag, 30. April, ab 19 Uhr unter anderem auf dem städtischen YouTube-Kanal www.youtube.com/user/StadtDuisburg. Mitwirkende in der Moderation von Bülent Aksen sind das Mercator-Ensemble, Martin Tazl und Barracuda, Fools Errant, Nevrez Calışkan, Peter Bursch und Birgit Theis sowie Stefan Werner, Anja Lerch sowie Jupp Götz. Der Konzertfilm besteht aus Musik, kleinen Statements aus der nationalen Musikszene sowie kurzen Interviews und kommt auf etwa 75 Sendeminuten.