Klinik in Rheinhausen : DVG stellt mobile Wartehalle am Krankenhaus auf

DVG stellt mobile Wartehalle am Krankenhaus auf

Klinik in Rheinhausen

Rheinhausen Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) stellt bei größeren Baumaßnahmen im Bus- und Bahnbereich zukünftig mobile Wartehallen auf, wenn die ursprüngliche Haltestelle nicht genutzt werden kann.

Den Auftakt macht die Haltestelle „Johanniter-Krankenhaus“ in Rheinhausen, an der nun zwei mobile Wartehallen stehen. Die DVG hat die Haltestelle wie berichtet barrierefrei ausgebaut. Bis die Baumaßnahme komplett abgeschlossen ist, können Fahrgäste die mobilen Wartehallen nutzen.

„Mit den mobilen Wartehallen erhöhen wir während der Baumaßnahme den Komfort für unsere Fahrgäste“, sagt Olaf Schenkel, Mitarbeiter im Bereich Haltestellen bei der DVG. „Sie können sich dort hinsetzen oder bei schlechtem Wetter in der Wartehalle Schutz suchen.

Außerdem finden Fahrgäste dort die aktuellen Fahrpläne.“ Insgesamt hat die DVG zwei dieser mobilen Wartehallen und setzt sie nun erstmals am Johanniter-Krankenhaus ein. Sobald die Baumaßnahme dort beendet ist, werden die beiden Wartehallen einen neuen Platz im Stadtgebiet finden – und zwar bei der nächsten großen Baumaßnahme.

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es auf der DVG-Webseite, bei der DVG-Telefonhotline unter der Rufnummer 0203 60 44 555 und in der myDVG-App. Die myDVG-App steht für die gängigen iPhones und Android-Smartphones in den jeweiligen Stores kostenlos zum Download bereit. Aktuelle Informationen finden Fahrgäste auch in den sozialen Medien bei Facebook unter facebook.de/dvgduisburg oder bei Twitter unter twitter.com/dvg_verkehr.