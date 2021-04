DVG verschärft die Regeln : Zutritt zu Bus und Bahn in Duisburg nur noch mit FFP2-Maske

Zutritt zu Bus und Bahn in Duisburg nur noch mit FFP2-Maske

Mitarbeiter der DVG und des Ordnungsamtes kontrollieren bereits seit Monaten die Einhaltung der Maskenpflicht in Bus und Bahn. OP-Masken reichen nun nicht mehr aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mit Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes der Bundesregierung verschärfen sich auch die Regelungen zur Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr in Duisburg.

Ab Samstag, 24. April, sind ausschließlich FFP2-Masken oder vergleichbare Masken (KN95 und N95) in Bussen, Bahnen, an Haltestellen und im Kundencenter der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) erlaubt. Medizinische Mund-Nasen-Masken, sogenannte OP-Masken, genügen dann nicht mehr, da eine medizinische OP-Maske keine vergleichbare Schutzwirkung wie eine FFP2-Maske hat, so die DVG.