Illegaler Tierhandel : Sechs Hundewelpen in Duisburg sichergestellt

Duisburg Nach Angaben der Stadt Duisburg hat der illegale Hundehandel in der Corona-Pandemie zugenommen. Das Veterinäramt konnte jetzt sechs verwahrloste Welpen sicherstellen – ein Tier verstarb jedoch kurz darauf.

Die tierschutzwidrige Aufzucht und die frühe Trennung von der Mutter und den Wurfgeschwistern führen häufig zu Verhaltensproblemen. So folgt der Freude über den neuen Hausgenossen schnell eine große Enttäuschung. Häufig wenden sich Bürgerinnen und Bürger erst danach an das Veterinäramt.

Nachermittlungen seien aber oftmals aussichtslos, da die Täter organisiert vorgehen, so die Stadt Duisburg. Anzeigen könnten beispielsweise auf Onlineportalen praktisch anonym eingestellt werden. Die Übergabe der Welpen erfolge dann oft auf öffentlichen Plätzen oder vor einer vereinbarten Adresse, in der die Verkäufer jedoch nicht wohnen. Ein Kaufvertrag wird entweder gar nicht erstellt oder die Personalien der Verkäufer sind frei erfunden. Oft würden auch die Welpen nach Hause gebracht. „Unterstützt wird damit eine tierschutzwidrige Massenproduktion von Welpen, vor allem in Osteuropa. So ist es zumeist unmöglich die Verantwortlichen aufzuspüren“, so die Stadt in ihrer Mitteilung.