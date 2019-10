Forschung mit China : Dudenhöfer für mehr Zusammenarbeit mit China

Duisburg Duisburger „Autoprofessor“ fordert Umdenken.

(RP (dpa) - Ferdinand Dudenhöffer, der an der Uni Duisburg-Essen Betriebswirtschaft und Automobilwirtschaft lehrt, hat eine engere Zusammenarbeit Deutschlands mit China gefordert. So sei die geplante Batterieforschungsfabrik in Nordrhein-Westfalen „kleinkariert“: Statt „in Münster oder Aachen das Rad neu zu erfinden“, sollten Batteriewerke mit chinesischen Herstellern zusammen gebaut werden, sagte Dudenhöffer der Deutschen Presseagentur.