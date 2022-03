Bundesfinanzminister zu Besuch in Duisburg : Lindner will auch die Abhängigkeit von China reduzieren

Christian Lindner in der Mercatorhalle in Duisburg. Foto: Endermann, Andreas (end)

Duisburg Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die Volksrepublik China auf dem Jahresempfang der IHK Niederrhein in Duisburg als „systemischen Rivalen“ bezeichnet. Was er darüber hinaus über ein mögliches russisches Gas-Embargo denkt.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich beim Neujahrsempfang der niederrheinischen Industrie- und Handelskammer dafür ausgesprochen, die Abhängigkeit der Bundesrepublik nicht nur von Russland , sondern auch von China zu reduzieren. Die Volksrepublik sei zwar „ein Handelspartner, aber ein systemischer Rivale“. In der Duisburger Mercatorhalle sagte Lindner am Dienstagabend vor rund 390 Gästen: „Wir müssen erkennen, dass die Volksrepublik China unser Gesellschaftsmodell und unser Völkerrecht nicht achtet.“ In Gesprächen mit Vertretern Chinas dürften nicht nur Handelsthemen eine Rolle spielen, sondern auch Menschenrechte. Gleichwohl sprach er sich dafür aus, über eine Art Freihandelsabkommen nachzudenken.

Der Ukraine stellte Lindner für die Zeit nach dem Krieg eine „enge Partnerschaft mit den Mitgliedern der EU“ in Aussicht. „Diese Ukraine, die so für unsere Werte kämpft, hat es verdient, enge politische und wirtschaftliche Verbindungen zur Europäischen Union zu halten“, sagte der Finanzminister. Russland habe die Ukraine angegriffen, weil sich das osteuropäische Land für eine Annäherung an die EU entschieden hatte, hin zu einer liberalen Demokratie des Westens. „Deshalb müssen wir solidarisch sein, weil dort am Ende unsere Werte verteidigt werden“, sagte er.