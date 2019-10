Foyerkonzert : Clara Schumann – ganz persönlich

Duisburg Das Profile-Konzert befasste sich mit der vor 200 Jahren geborenen Musikerin.

Am 13. September vor 200 Jahren wurde die Pianistin und Komponistin Clara Schumann (1819-1896) geboren. 13 Jahre ihres Lebens war sie mit dem ungleich bekannteren Komponisten Robert Schumann verheiratet, bis zu dessen Tod 1856. Sie war ein Wunderkind und ihre Bühnenkarriere währte sechs Jahrzehnte. Es sind nicht viele Kompositionen von ihr überliefert, denn wie sie selbst sagte waren Kinder und eine Ehe für eine Frau damals nicht mit dem Komponieren vereinbar, ihre Werke sind aber gut und werden immer mehr geschätzt. Klar also, dass das Opernfoyer im Theater am Sonntag ganz gefüllt war, als der Vormittag dort dieser „Frau mit Flügel“ gewidmet war, denn so hieß das erste Profile-Kammerkonzert der Duisburger Philharmoniker der neuen Saison 2019/20.