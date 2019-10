Feuer in Hochemmerich : Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Hochemmerich 56 Feuerwehrleute löschen Kellerbrand.

(RP) In den frühen Morgenstunden am Samstag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Duisburg von mehreren Bewohnern des Hauses auf der Friedrich Ebert Straße in Hochemmerich Rauch im Treppenraum gemeldet. Auch wurde die Feuerwehr durch einen aktivierten Hausrauchmelder alarmiert. Die Feuerwehr traf auf einen Brand von Unrat im Keller des Mehrfamilienhauses. Der Treppenraum war verraucht. In dem Wohngebäude sind 24 Bewohner gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten durch die schnelle Lokalisation des Brandherdes Schlimmeres verhindern. So war das Feuer bereits nach wenigen Minuten unter Kontrolle und konnte anschließend abgelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung, die im Treppenraum bis in das siebte Obergeschoss zog, wurde durch einen weiteren Trupp unter Atemschutz, der Rettungsweg kontrolliert. Aufgeregte Bewohner wurden von den Rettungskräften betreut und beruhigt. Eine weitergehende Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. Nach Beeindigung der Löschmaßnahmen wurde der betroffene Bereich mit Hochleistungslüftern der Feuerwehr belüftet. Die Wohnungen, in denen die Hausrauchmelder aktiviert waren, wurden kontrolliert. Die Feuerwehr Duisburg war mit 56 Einsatzkräften vor Ort. Eine Löscheinheit mit einer Löschgruppe der Berufsfeuerwehr und der Löschzug 610 der Freiwilligen Feuerwehr wurden von zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug unterstützt. Die Ursache für die Brandentstehung ist unklar. Die Kräfte der Feuerwehr konnten nach einer Stunde wieder einrücken.