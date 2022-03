Laut US-Richter : Trump könnte sich nach Wahlniederlage strafbar gemacht haben

Washington Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte im Januar 2021 versucht die Bestätigung seines Kontrahenten Joe Biden durch den Kongress zu verhindern. Damit könnte er sich nach Einschätzung eines Bundesrichters strafbar gemacht haben.

„Auf Grundlage der Beweise hält es das Gericht für eher wahrscheinlich, dass Präsident Trump auf korrupte Weise versucht hat, die gemeinsame Sitzung des Kongresses am 6. Januar 2021 zu behindern“, hieß es am Montag in einer Entscheidung von Richter David Carter im kalifornischen Santa Ana. Damit könnte der Straftatbestand der Behinderung oder der versuchten Behinderung eines amtlichen Verfahrens erfüllt sein. Carter verfügte, dass Trump-Berater John Eastman 101 E-Mails an den Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger übergeben muss.