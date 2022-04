Alternativer Investor in Essen : Telekom kommt bei Glasfaserausbau in NRW unter Druck

Die Telekom kennt Arndt Rautenberg als ihr früherer Strategiechef -in der Hand hält er ein Glasfaserkabel. Foto: Ruhrfibre.de

Essen/Düsseldorf Der Glasfaserausbau in vielen Städten kommt nur langsam voran, weil die Telekom zögert. Der Düsseldorfer Investor Arndt Rautenberg gründet nun mit der Stadt Essen eine Gemeinschafsfirma, um Tempo zu machen. Die Telekom muss reagieren - amüsanterweise war Rautenberg früher Strategiechef der Bonner.

Die Telekom bekommt härtere Konkurrenz in NRW. Nachdem in Köln bereits vor Jahren der Stadtwerke-Ableger Netcologne begann die ganze Stadt mit Glasfaser für viel besseren Online-Zugang zu versorgen, verbünden sich der Düsseldorfer Strategieberater Arndt Rautenberg und die Stadt Essen, um große Teile der Stadt mit Glasfaser zu versorgen. Rautenberg und eine Reihe an Partnern gründen über ihre Firma Metrofibre die Ruhrfibre GmbH, an der sich die Stadt beteiligen will. Im Beirat sitzt unter anderem Andreas Kindt, langjähriger Vorstand von T-Online. Im Gegenzug hoffen Rautenberg und Co. darauf, dass die Stadt den Ausbau des Netzes unterstützt – immerhin muss genehmigt werden, den Asphalt in hunderten Straßen zeitweise aufzufräsen. Außerdem sollen städtische Abwasserrohre genutzt werden.

Bei seinem Vorstoß greift der 55-jährige auf ein enges Netzwerk zurück: Seine Firma Rautenberg & Company hat beste Kontakte zu Versicherungen, Fonds und anderen finanzstarken Institutionen, die an stabilen Investments interessiert sind. Die für Essen geplanten rund 180 Millionen Euro sollen von einem einzelnen Geldgeber kommen, die Stadt Essen wird sich mit nur einer Million Euro beteiligen, erhält aber 25,1 Prozent der Stimmrechte.

„Das Wichtige an unserem Konzept ist, dass wir keine Rosinenpickerei machen wollen“, sagt Rautenberg, „nicht nur wenige Stadtteile werden erschlossen, wo es vielleicht eine besonders interessante Kundschaft gibt, sondern möglichst flächendeckend die ganze Stadt.“ Insgesamt hat Essen rund 310.000 Haushalte, die Hälfte soll bis Anfang 2025 einen Glasfaseranschluss bei Ruhrfibre buchen können – zehnmal mehr als aktuell.

Bei der Vermarktung des neuen Netzes schließt Rautenberg eine Annäherung an den früheren Arbeitgeber Telekom nicht aus, bei der er von 2003 bis 2008 Strategiechef war. „Das Netz soll allen Telekommunikationsfirmen und Internet-Service-Providern offen stehen. Also könnte die Telekom selbstverständlich einsteigen beim Vermarkten von Verträgen.“ Dabei würden Telefonfirmen wie 1&1, Vodafone oder Telekom Großkundenrabatte erhalten und ihren Privatkunden die Verträge dann anbieten. Ein Preis von rund 70 Euro im Monat wäre denkbar, immerhin lockt ein Übertragungstempo von einem Gigabit.

Nichts von einer solchen Zusammenarbeit hält die Telekom. Eine Kooperation mit Ruhrfibre sei kein Thema, erklärt ein Sprecher. Stattdessen hat der Ex-Monopolist sich entschlossen, den drohenden Konkurrenten in Essen abzudrängen: Bis 2026 sollen nun 260.000 der 310.000 Haushalte angeschlossen werden an Glasfaser, wurde verkündet, nachdem die Stadt Essen die Kooperation mit Rautenberg eingeleitet hatte. Alleine dieses Jahr sollen 40.000 Haushalte dazu kommen, erklärt die Telekom.

Mit großem Interesse müsste die Stadt Düsseldorf die Telekom-Pläne in Essen verfolgen. Ihr hatte Rautenberg laut eigener Aussage auch angeboten, große Teile der Stadt mit einer gemeinsam aufgebauten Firma mit Glasfaser zu versorgen – es kam zumindest bisher zu keiner Einigung. Die Telekom hatte angekündigt, bis 2025 rund 160.000 der 360.000 Haushalte an das hyperschnelle Netz anzuschließen. Das ist ohne Zweifel ein großer Sprung nach vorne . 44 Prozent der Haushalte sollen versorgt werden. Doch das Angebot in Essen bis 2026 rund 260.000 Haushalten von rund 310.000 Haushalten anzuschließen, bringt eine viel höhere Versorgungsquote von 84 Prozent. „Die Telekom erwägt zwar schon länger, in Essen viel mehr auszubauen meint Torsten Gerpott, Wirtschaftsprofessor in Duisburg, „aber der Druck der drohenden Konkurrenz hat da wohl noch einiges an Tempo reingebracht.“

Das scheint auch Düsseldorf zu begreifen. Die Stadt erklärt auf Anfrage, sie wolle für den weiteren Ausbau mit vielen Partnern zusammenarbeiten. So sei Versatel dabei Gewerbegebiete mit Glasfaser zu erschließen, Vodafone wolle die Kabel-TV-Netze verbessern. Und auch die Telekom habe „avisiert“, den Ausbau nach 2025 fortzuführen. Ein Sprecher der Stadt erklärt: „Die Landeshauptstadt Düsseldorf wird sich für einen flächendeckenden Ausbau im Stadtgebiet bis 2030 engagieren.“

Das klingt toll, in Wahrheit ist es für die nach Köln zweitbevölkerungsreichste Stadt in NRW nicht sehr ambitioniert: Die Telekom als Marktführer hat sowieso angekündigt, bis 2030 alle Haushalte in ganz Deutschland mit Glasfaser zu versorgen. „Wenn Düsseldorf als zweitgrößte Stadt von NRW nur so schnell angeschlossen wird wie das ganze Land, ist das doch alles andere als ein ambitioniertes Ziel“, sagt Gerpott. Rautenberg rät anderen Städten, der Stadt Essen zu folgen: „Viele Investoren würden sich gerne an Glasfaserprojekten als langfristig lohnender Investition beteiligen. Wenn der Ausbau in Essen losgeht, werden sicher andere Städte nachziehen.“