Bahnverkehr : Bahn sperrt Strecke wegen RRX-Vorbereitung

Duisburg Die Deutsche Bahn arbeitet am Wochenende an der Strecke zwischen Duisburg und Düsseldorf. Es kommt auf vielen Linien zu Ausfällen und Fahrzeitänderungen.

Am kommenden Wochenende wird es zwischen Duisburg und Düsseldorf zu Behinderungen und Streckensperrungen im Bahnverkehr kommen. Das teilte Die Deutsche Bahn am Montag mit. Hintergrund sind weitere Vorbereitungsarbeiten für die Einrichtung des Rhein-Ruhr-Express (RRX).

Die bahn weist darauf hin, dass die Kampfmittelsondierungen und Bodenprobenarbeiten, die in der Zeit von Freitag, 5. Juli, 21.30 Uhr, bis Montag, 8.Juli, 5 Uhr, zu Streckensperrungen führen werden, nicht in den NRW-Sommerferien durchgeführt werden können, da die Bohrungen an den S-Bahn Gleisen stattfinden. Diese sollen wiederum während der Sperrungen in den Sommerferien als Ausweichgleise genutzt werden.