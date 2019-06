Stadtrat in Duisburg : Duisburger Groko lehnt Klimanotstand ab

Die Große Koalition im Duisburger Stadtrat will die Forderungen der Friday-for-Future-Aktivisten bewerten lassen. Außerdem will sie die Verwaltung mit konkreten Klimaschutzmaßnahmen beauftragen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg SPD und CDU in Duisburg kündigen an, in der Ratssitzung am Montag gegen die von den Grünen ins Spiel gebrachte Erklärung des Klimanotstands abstimmen zu wollen. Sie bezeichnen das Vorhaben als Symbolpolitik. Die Grünen wehren sich.

Rückschlag für die Duisburger Grünen: Nachdem Städte wie Münster, Herford und zuletzt Kleve auf grüne Initiativen hin den Klimanotstand erklärt hatten, ist eine solche Entscheidung des Stadtrats für Duisburg seit Freitag sehr unwahrscheinlich geworden. Die Große Koalition im Rat hat angekündigt, den Antrag der Grünen zur Erklärung des Klimanotstands ablehnen zu wollen. Ein kommunaler Klimanotstand sei nichts weiter als Symbolpolitik, ließen die Parteien mitteilen. Stattdessen wollen sie die Stadtverwaltung in der Sitzung am Montag mit einem eigenen Antrag mit der Umsetzung konkreter Klimaschutz-Maßnahmen beauftragen.

„Wir setzen bei unserer Klimapolitik auf Gemeinsamkeit und das konstruktive Mitwirken aller. Panikmache ist kein guter Ratgeber“, sagt SPD-Fraktionschef Bruno Sagurna. „Als SPD-Fraktion haben wir im Umweltausschuss bereits konkrete Vorschläge gemacht, auf denen wir bei unserer ,Klimaoffensive für Duisburg’ sehr gut aufbauen können.“

Info Was Klimanotstand bedeutet Definition Die Erklärung des Klimanotstands ist ein Beschluss von Verwaltungen, mit dem sie feststellen, dass es eine Klimakrise gibt und dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, diese zu begrenzen. Es geht um den Umgang mit der menschengemachten globalen Erwärmung (Klimawandel). Mit dem Beschluss werden Verwaltungen beauftragt, Maßnahmen auszuarbeiten, die dazu taugen, den Klimawandel aufzuhalten.

CDU-Fraktionschef Rainer Enzweiler wird sogar noch deutlicher: „Wir lehnen eine reine Symbolpolitik, Verbote, Bevormundung und den Aufwuchs weiterer Bürokratie ab, wie sie der Antrag der Grünen-Fraktion darstellt, einen Klimanotstand auszurufen“, sagt er. „Alle Verwaltungsmaßnahmen zukünftig nur dann zu genehmigen, wenn sie den Klimaschutz entsprechen, würde jedes Handeln der Stadt künftig blockieren und Investitionen in Duisburg massiv erschweren.“ Ein Klimanotstand in Duisburg wäre ein falsches Signal nach außen und innen. Es würde das Image der Stadt schädigen, nicht aufwerten.

Der neue Antrag von CDU und SPD sieht eine Reihe von Maßnahmen vor. Die Parteien beauftragen darin die Stadtverwaltung damit:

1. Eine enge Abstimmung bei der kommunalen Klimastrategie mit den überörtlichen Entscheidungsträgern zu suchen.

2. Das beschlossene Klimaschutzkonzept der Stadt Duisburg von 2017 mit Nachdruck voranzutreiben und dem Rat zeitnah eine Übersicht mit Zeitplan für die Umsetzung der Maßnahmen vorzulegen.

3. Einen Sachstandsbericht im Rahmen der Fortschreibung des Klimakonzeptes über die Erreichung der Klimaschutzziele mindestens alle drei Jahre zu erstellen.

4. Den Forderungskatalog der jungen Umweltbewegung „Fridays for Future“ in Duisburg zu bewerten.

5. Einen konkreten Vorschlag zur Konstituierung des im Umweltausschuss beschlossenen Gesprächsforums zum Klimaschutz in Duisburg zu unterbreiten.

6. Das im Umweltausschuss beauftragte Konzept zum Umgang mit Hitzeschäden um Extremwetterereignisse zu erweitern.

7. Die im Umweltausschuss beschlossene Einladung an Duisburger Unternehmen zur Berichterstattung ihrer Initiativen für den Klimaschutz um städtische Beteiligungen, weitere lokale Institutionen, Vereine und Verbände zu erweitern und regelmäßig fortzusetzen.

Die Grünen werten den Antrag der Groko als Zeichen der Schwäche. „Der Antrag von CDU und SPD zur Klimaoffensive ist ein Beispiel dafür, dass die beiden großen Parteien sich darum drücken, klar Position zum Klimaschutz zu beziehen“, sagt Anna von Spiczak, umweltpolitische Sprecherin der Grünen Ratsfraktion.