Nach dem Gehaltsskandal : Nahtloser Übergang bei der Duisburger Werkstatt für behinderte Menschen

WEDAU Alexander Schmanke (49) nimmt am Montag seine Arbeit als Geschäftsführer der Duisburger Behindertenwerkstatt auf.

Der Übergang ist nahtlos: Anton Koller, Interimsgeschäftsführer der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM), räumte am Freitag sein Büro am Kalkweg, am Wochenende räumt es Alexander Schmanke bereits ein. Koller, der von Anfang an klar gemacht hatte, dass er das Amt nur vorübergehend übernimmt, habe die Einrichtung in schwierigen Zeiten übernommen und wieder in einen sicheren Hafen gebracht, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Krützberg. Nach dem Gehaltsskandal um Kollers Vorgängerin Roselyne Rogg sei die WfbM „wie ein schlingerndes Schiff auf Untergangskurs“ gefahren. Krützberg dankte Koller ausdrücklich für die zehn Monate Arbeit als WfbM-Geschäftsführer, in der er den Vertrauensverlust wieder wettgemacht und für ein „hochmotiviertes Team“ gesorgt habe.