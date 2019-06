Theater am Albert-Einstein-Gymnasium : Und am Ende siegt die Liebe doch

Info

Besetzung Die Aufführung wird in leicht geänderter Besetzung am heutigen Montag, 1. Juli, und am kommenden Donnerstag, 4. Juli, noch einmal wiederholt.

Spende Beginn in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums an der Schulallee in Rumeln-Kaldenhausen ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Spende für den Abiball der Jahrgangsstufe im nächsten Jahr ist willkommen.