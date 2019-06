Polizeieinsatz in Duisburg Hochfeld : Mordkommission ermittelt nach Messerstecherei

Duisburg Die Duisburger Kriminalpolizei hat nach einer Messerstecherei vor einer Teestube im Stadtteil Hochfeld eine Mordkomission eingerichtet. Die Beteiligten schleppten sich selbst ins Krankenhaus.

Hintergrund ist eine Auseiandersetzung zweier Männer (36 und 42 Jahre alt), die am Donnerstagmittag vor einer Teestube an der Wanheimer Straße in Hochfeld mit Messern aufeinander losgegangen sein sollen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Beide Streithähne erlitten demach Verletzungen und suchten selbstständig nahegelegene Krankenhäuser auf. Für keinen der Verletzten besteht Lebensgefahr.