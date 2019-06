Businesspark Asterlagen : Bäume an der L473 von Eichenprozessionsspinner befallen

Duisburg Am Businesspark Asterlagen in Duisburg sind einige Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen. Straßen NRW kümmert sich um die Beseitigung.

An der Landesstraße 473, genauer gesagt am Übergang von der Emmericher- in die Essenberger Straße am Businesspark Asterlagen, die von Eichen gesäumt ist, wird vor starkem Befall des Eichenprozessonsspinners gewarnt.