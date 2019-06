Schulprojekt : Duisburgs kleine Künstler

Duisburg In der Alten Feuerwache stellten Duisburger Schüler ein Bühnenprogramm zum Thema „Goo-Goo-DaDA im Pott“ vor. Eingerahmt wurde das Programm von einer Ausstellung, die durch Künstler des Vereins Kunstpause begleitet wurde.

„Are you ready?“, ruft ein Kind der „Duisburg-Afrika-Power-Kids! Afro-Tanz & Akrobatik AG“. „Yes!“, schreien die Schüler der GGS Brückenstraße aus Hochfeld und Trainer Obuamah Odametey. Der Tänzer und Akrobat gründete mit den Kindern ein Akrobatisches Tanzstudio in der Schule, in dem die Kursteilnehmer Bewegung, Lieder und Tänze, sowie afrikanische Akrobatik mit allen Sinnen erfahren und erlebt haben. Um 10 Uhr startete am Freitag der 17. Kids-Aktionstag in der Alten Feuerwache in Hochfeld. Zum Thema „Goo-Goo-DaDa im Pott – Integration gelingt durch Kreativität“ haben Kinder und Jugendliche ein Jahr lang mit Künstlern des Vereins Kunstpause gearbeitet. Im Rahmen eines Bühnenprogramms und einer Ausstellung soll die Kunst vorgestellt werden.