Volksfest : „Beeck gibt Kette“ zum 480. Geburtstag

29.06.2018, DU Duisburg , Eršffnung der Beecker Kirmes am Freitagnachmittag. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In der kommenden Woche feiert die Beecker Kirmes Geburtstag. Es gibt ein buntes Programm.

Unter dem Jubiläumsmotto „Beeck gibt Kette“ findet am ersten Juli-Wochenende zum 480. Mal die Beecker Kirmes statt. Fünf Tage lang locken rund 150 Fahrgeschäfte zur größten Kirmes am Niederrhein.

Die Eröffnung findet am Freitagnachmittag statt. Die Marschkapelle „Ruhrpott-Guggis“ zieht gemeinsam mit den Fahnenträgern des Schaustellerbundes zur Bühne. Um 16 Uhr wird das Volksfest dann offiziell durch Bürgermeister Manfred Osenger, Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, und Daniela Stürmann, Bezirksbürgermeisterin Meiderich/Beeck mit dem Fassanstich eröffnet.

Stadtrat entscheidet am Montag

Stadtrat entscheidet am Montag : Duisburger Groko lehnt Klimanotstand ab

Polizeieinsatz in Duisburg Hochfeld

Polizeieinsatz in Duisburg Hochfeld : Mordkommission ermittelt nach Messerstecherei

Am Sonntag, 7. Juli, finden der Ökumenische Gottesdienst ab 10 Uhr und der Bürgerfrühschoppen ab 11 Uhr auf dem Marktplatz statt. Die Geschäfte warten mit reduzierten Preisen von bis zu 50 Prozent Ermäßigung am Familientag, Montag, 8. Juli. Krönender Abschluss soll am Dienstag, 9. Juli, gegen 22.45 Uhr das Höhenfeuerwerk sein.