Täter flüchtig : Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Essen - Mordkommission ermittelt

Essen Am Samstag sind am frühen Morgen Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus in Essen abgefeuert worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 4 Uhr im Essener Stadtteil Stoppenberg. Dort wurde das Fenster eines Mehrfamilienhauses von Kugeln durchbrochen. Verletzt wurde kein Bewohner.

Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden die Schüsse gehört oder sonstiges Verdächtiges bemerkt haben, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0201 829-0 melden.

(mba)