2,5 Millionen Euro jährlich : Wie SPD und CDU die Schlaglöcher auf Duisburgs Straßen beseitigen wollen

So sieht es zurzeit auf vielen Straßen Duisburgs aus. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Kampf gegen die vielen Schlaglöcher auf Duisburgs Straßen: In einem gemeinsamen Antrag zur Sitzung des Rates am 1. Juli machen sich SPD und CDU für eine Unterstützung von jährlich 2,5 Millionen Euro an die Wirtschaftsbetriebe zur Reparatur von sanierungsbedürftigen Straßen stark.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Durch die jahrzehntelange Belastung des städtischen Haushalts mit Landes- und Bundesaufgaben sind die Straßen deutlich zu kurz gekommen. Wir wollen jetzt das Engagement für bessere Straßen konkret weiter erhöhen“, erklärt SPD-Fraktionschef Bruno Sagurna.

Von der Erneuerung der Straßen profitierten nicht nur Autofahrer, auch für Fahrrad- und Motoradfahrer könnten mit der Beseitigung von Schlaglöchern Gefahrenpunkte verringert werden. Ziel sollte es sein, mit Hilfe der zusätzlichen Mittel an vielen Stellen die obere Asphaltschicht der Straßen wiederherzustellen. Rainer Enzweiler, CDU-Fraktionschef, stellt fest: „Es ist gut, dass diese Mittel ab dem laufenden Haushaltsjahr langfristig, also in den kommenden Jahren, zur Verfügung stehen.“

(RP)