Rhein-Ruhr-Express in Düsseldorf : Pläne für den RRX liegen nun aus

Düsseldorf Die Bürger können bis zum 1. Juni schriftliche Einwendungen gegen die erfolgten Änderungen bei der Planung des 4,5 Kilometer langen Streckenabschnitts erheben.

Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) und die beiden Bezirksvertretungen 5 und 6 haben bereits ihre Zustimmung für den so genannten Planfeststellungsabschnitt (PFA) 3.0a erteilt. Verbunden damit waren aber mehrere Forderungen seitens der Stadt, die in die Planungen aufgenommen werden sollen. Gewünscht wurde beispielsweise ein Gestaltungswettbewerb für die sechs Meter hohen Schallschutzwände. Diese werden in Lichtenbroich östlich der Gleise eine Länge von 915 Metern und in Kalkum westlich der Gleise eine Länge von 650 Metern haben. Zum vorbeugenden Lärmschutz ist auf einer Länge von 1,8 Kilometern zudem das besonders überwachte Gleis vorgesehen. Die Stadt fordert, dass die regelmäßige Kontrolle dieses Gleises dann auf alle sechs Gleise ausgeweitete wird.