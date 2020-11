Serie Corona-Freizeittipp : Rätselraten im Kalkumer Forst

Kalkum Durch den 580 Hektar großen Forst führt ein Waldlehrpfad. Die Hinweistafeln, die heimische Pflanzen- und Tierwelt erklären, sind abgedeckt, damit die Besucher erstmal ihr Wissen testen können.

Kindern einen Spaziergang schmackhaft zu machen, ist nicht immer leicht. Im Kalkumer Forst gelingt das aber spielend, denn dort gibt es einen Waldlehrpfad, auf dem es viel zu entdecken gibt. Der rund einstündige Rundweg startet am Wanderparkplatz an der Kalkumer Schlossallee auf Höhe der Straße An der Anger. An einem großen Übersichtsplan weist bereits ein großer Holzpfeil auf den Lehrpfad hin, an dessen Rand immer wieder zahlreiche Hinweistafeln stehen, die aber zunächst mit einem großen Holzblatt abgedeckt sind.