Verkehr in Düsseldorf : Parkchaos in Kalkum soll behoben werden

Parkchaos in Kalkum soll behoben werden

Verkehr in Düsseldorf

An der Unterdorfstraße gibt es kaum Parkmöglichkeiten. Foto: Julia Brabeck

Kalkum In der Unterdorfstraße sind in den letzten Jahren zusätzliche Wohnungen entstanden. Entsprechende Parkplätze sind aber nicht vorhanden.

Die Unterdorfstraße in Kalkum wird seit einiger Zeit stark mit neuen Gebäuden nachverdichtet, was den Charakter der Straße verändert. Die Bezirksvertretung möchte diese Entwicklung mitgestalten können. Bislang sind ihr dabei aber die Hände gebunden, wenn sich die Bauherren an die gesetzlichen Vorlagen halten. Um mehr Einfluss nehmen zu können, hat das Gremium deshalb im Oktober die Verwaltung einstimmig gebeten, Vorschläge zu präsentieren, wie der dörfliche Charakter Kalkums und insbesondere der Unterdorfstraße erhalten werden kann.