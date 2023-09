Historischer Stadteil in Düsseldorf Führung mit dem Nachtwächter durch Kalkum

Los ging es natürlich mit dem Hornsignal und „Hört ihr Leut und lasst euch sagen!“ Der sehr markante Pauluskothen am Kleianspatt besteht in dieser Form als Massiv- und Fachwerkbau seit 1806. In den Kriegsjahren waren polnische Zwangsarbeiter angehalten, den Bauern bei seiner Arbeit zu unterstützen. Einer von ihnen, ein gewisser Stanislaus, wurde zum Freund des Hauses und warnte dessen Bewohner vor allem in den ersten Nachkriegsjahren vor gewaltsamen Plünderungen. Die zweite Station des Rundgangs führte zum Lambertushaus. Was heute als Versammlungsort der gleichnamigen Kirchengemeinde dient, war ursprünglich das Schulgebäude einer einklassigen Volksschule, einschließlich einer Lehrer- und einer Armenwohnung. Ab 1845 gab es einen zweiten Klassenraum, aber da drängten sich jeden Morgen insgesamt 80 bis 90 Kinder zusammen. „Höchste Disziplin war Grundlage des Lernens“, erläuterte Hermann-Josef Otto, der in der Rolle des Dorfpfarrers den Rundgang sachkundig begleitete.