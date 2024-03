Erhöhung der Verkehrssicherheit in Düsseldorf Der Umbau der Zeppenheimer Straße beginnt

Bisher wird die Zeppenheimer Straße auf Höhe der Edmund-Bertrams-Straße in Fahrtrichtung Kaiserswerth als Einbahnstraße ohne Gehwege geführt. Der Verkehr in Richtung Kalkumer Schlossallee muss deshalb eine 150 Meter lange Umfahrung um ein Wiesengrundstück benutzen. Im Minutentakt fahren dort Autos an der Einfahrt von einem Reitstall vorbei. Dabei kommt es zu gefährlichen Situationen, wenn Personen den Hof verlassen, denn sie treten unmittelbar auf die Fahrbahn, da es dort keinen Bürgersteig gibt. Außerdem ist die Zeppenheimer Straße eine wichtige Verbindung zum Florence-Nightingale-Krankenhaus. Krankenwagen im Einsatz befahren aber auch immer wieder die Einbahnstraße in umgekehrter Richtung, um Zeit zu sparen, was nicht ungefährlich ist.