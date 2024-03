Historische Geschichten in Düsseldorf Das letzte Werk der Kalkumer Heimatforscherin Rita Becker

Rita Becker hatte stets einen sehr hohen Anspruch an ihre Werke. Nur was der gründlichen Prüfung, auch durch andere Personen, standhalten konnte, war gut genug, niedergeschrieben und veröffentlicht zu werden. Und das merkt der Leser auch schnell bei dem neuen Band. Zu jedem Text sind zahlreiche Fußnoten mit Quellenangaben hinterlegt. Zudem ergänzen viele Fotos, Karten und Zeichnungen die Beiträge. Deren Themen sind vielfältig. So befasste sich Rita Becker beispielsweise mit dem Kaiserbesuch 1877 auf Schloss Kalkum und in Kaiserswerth. Zwei damals auf dem Diakonie-Grundstück gepflanzte Eichen erinnern heute noch an den hohen Besuch. Aber auch die Geschichte der Kalkumer Kuh- und Schweinehirten ist Becker einen Beitrag wert, ebenso wie das Gerichtsverfahren 1877 gegen den Betreiber der Einbrunger Mühle, der dem Mehl Gips beigemischt hatte, „das nach dem Genuss heftige Leibschmerzen verursachte“.