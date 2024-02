Denkmalgeschützte Gebäude in Düsseldorf Was passiert mit dem historischen Hüttenhof in Kalkum?

Die Bauaufsicht und das Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege haben zudem das Anwesen in den vergangenen Jahren wiederholt in Augenschein genommen. Auch schon in diesem Jahr ist bereits der Zustand der Gebäude und des Gartens vor Ort angesehen worden. „Erhebliche Schäden, die ein sofortiges Einschreiten der Stadtverwaltung nötig machen würden, wurden nicht festgestellt. Ob und welche Pflegemaßnahmen gegebenenfalls am denkmalgeschützten Garten vom Eigentümer ergriffen werden müssen, wird derzeit auf der Basis der jüngsten Inaugenscheinnahme vom Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege geprüft“, teilt die Verwaltung mit.