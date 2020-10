St. Martin in Düsseldorf : St. Martin reitet nicht durch Kalkum

Kalkum Auch die stark verkleinerte Form des Martinszuges ist nicht mehr realisierbar. Ganz wird in Kalkum aber nicht auf das Fest verzichtet.

So ist der Kalkumer Martinszug, einer der ältesten und schönsten Züge in der Region, in dem sich mehr als 2000 Kinder, Eltern und Großeltern einreihen, abgesagt worden. Völlig das Brauchtum in diesem Jahr aufgeben will das Komitee aber nicht. Es wird wie immer an soziale und karitative Einrichtungen Spenden überreichen und die Martinstüten an die Kinder verteilen. Auf die Haussammlung wurde verzichtet, dafür haben die Kalkumer auf mehr als 2000 verteilten Flyern gebeten, eine Spende zu überweisen. Die Resonanz war sehr positiv, 300 Tüten konnten so gepackt und insgesamt 1900 Euro zusätzliche Spenden gesammelt werden. Die Gelder werden an das Kinderhaus St. Lambertus in Kalkum, die Jugendfeuerwehr im Dorf und an das Projekt der Lebenshilfe für geistig Behinderte am Krömer Weg in Unterrath aufgeteilt.