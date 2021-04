Moerser Pendler betroffen : Bauarbeiten sorgen für Einschränkungen bei der Bahn

Moers/Duisburg Auf den Strecken der Linie RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ und RB 31 „Der Niederrheiner“ wird gebaut. Die Nordwestbahn setzt in dieser Zeit Busse ein. Die fahren allerdings zu anderen Zeiten als gewohnt.

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es im Zeitraum vom 3. bis 14. Mai an einzelnen Tagen auf der Linie RE 44 „Fossa-Emscher-Express“ zu Einschränkungen: Auf den Strecken der betroffenen Zugverbindungen zwischen Moers und Duisburg-Hauptbahnhof werden Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt. Am 8. und 10. Mai sowie vom 11. bis 13. Mai fahren die Züge der Nordwestbahn (NWB) nach dem Regelfahrplan. Die von den Beeinträchtigungen betroffenen Verbindungen vom 3. bis 7. Mai sowie am 9. und am 14. Mai sind im Ersatzfahrplan der Linie RE 44 aufgeführt. Dieser ist auf der Homepage des Verkehrsunternehmens unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar. Wichtig ist: Die Ersatzverkehr-Busse fahren in Moers vom 3. bis 7. Mai zur Minute 22 ab, also 25 Minuten früher als bei der regulären Zugverbindung.