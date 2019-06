Klavier-Festival Ruhr : Umjubelter Klavierabend mit Lorenzo Soulès

Duisburg Der junge Pianist Lorenzo Soulès gab im Lehmbruck-Museum einen beeindruckenden Klavierabend.

In den letzten elf Jahren hat das Klavier-Festival Ruhr in Marxloh ein vielfach ausgezeichnetes Modellprojekt zur kulturellen Bildung entwickelt. Unter Federführung des Festivals gehen drei Grundschulen, ein Gymnasium und eine Gesamtschule sowie eine Förderschule gemeinsam neue Wege. Durch langfristige Angebote, die im Schulalltag fest verankert sind, werden benachteiligte Kinder und Jugendliche bei der Entwicklung ihrer schöpferischen Fähigkeiten, ihrer Persönlichkeit und ihrer sozialen Kompetenz gefördert. In diesem Schuljahr sind mehr als 650 Schüler am Projekt beteiligt. In Rahmen des regulären Unterrichts singen und tanzen sie, entwickeln Choreographien und erfinden eigene Musikstücke.