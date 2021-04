Ersatzbusse ab Rheinberg : Zugausfälle auf der Linie RB 31 wegen Bauarbeiten

Niederrhein Ab Mittwoch, 12. Mai, fährt der Niederrheiner nur noch zwischen Xanten und Rheinberg. Für die Weiterfahrt nach Duisburg werden Ersatzbusse bereitgestellt.

Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn kommt es auf der Linie RB 31 von Mittwoch, 12. Mai, an bis Sonntag, 16. Mai, zu Zugausfällen. So muss der Streckenabschnitt zwischen Duisburg Hauptbahnhof (Hbf) und Rheinberg mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient werden. Zwischen Xanten und Rheinberg fahren die Züge nach Regelfahrplan.

Von Xanten nach Duisburg Ab Mittwoch, 12. Mai, beginnend mit der Zugverbindung mit regulärer Abfahrtzeit um 21.01 Uhr in Xanten, bis einschließlich Sonntag, 16. Mai, werden alle ausfallenden Zugverbindungen von Rheinberg nach Duisburg Hbf durch Busse ersetzt. Für den Umstieg von Zug auf Bus sind zehn Minuten Puffer einkalkuliert. Die Ersatzbusse halten an allen Unterwegsbahnhöfen.

Von Duisburg nach Xanten Ab Mittwoch, 12. Mai, beginnend mit der Zugverbindung mit regulärer Abfahrt um 21.10 Uhr am Duisburger Hbf, bis einschließlich Sonntag, 16. Mai, werden alle ausfallenden Zugverbindungen von Duisburg Hbf nach Moers beziehungsweise Rheinberg durch Busse ersetzt. Auch in diese Fahrtrichtung halten die Ersatzbusse an allen Unterwegsbahnhöfen. In Rheinberg besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen nach Xanten.