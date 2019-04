Regen, Sturm und Gewitter : Unwetter im Rheinland verlief glimpflich - keine Verletzten

Düsseldorf Am Mittwochabend ist ein Unwetter über das Rheinland gezogen. In Düsseldorf und Köln stürzten einige Bäume um. Trotzdem verlief der Abend weitesgehend glimpflich. Größere Dramen blieben aus, verletzt wurde niemand.

In Düsseldorf waren Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz. Parallel liefen noch an zwei Krankenhäusern die Brandmeldeanlagen an und mussten von den zuständigen Löschzügen kontrolliert werden. Es handelte sich dabei aber um Fehlalarme. Lange hielt das Unwetter jedoch nicht an. Nach einer knappen Stunde beruhigte sich die Situation in der Leitstelle wieder. „Umgefallene Bäume haben die meisten Einsätze verursacht. Verletzte gab es keine“, ist die Bilanz eines Sprechers. Auch einige lose Dachpfannen musste abgesichert werden. Insgesamt hat die Feuerwehr bis zum Donnerstagmorgen wetterbedingte 32 Einsätze abgearbeitet. Auch der Flugverkehr war kurzzeitig betroffen. Einige Maschinen mussten umgeleitet werden.