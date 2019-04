Kommen und Gehen : Löwenburg ist wieder eine Event-Location

Ludenberg Pepella-Betreiber Rati Tsakadze tischt an der Ludenberger Straße jetzt auch georgische Küche auf.

Seit zwei Jahren hat Rati Tsakadze das Pepella an der Augustastraße in Pempelfort, anfangs noch mit einem Kompagnon, inzwischen führt er es alleine. Dort gibt es klassische georgische Küche, wie in seiner Heimat, aber mit einem zeitgemäßen Konzept. Das komme zunehmend gut an, versichert Tsakadze, zumal die benachbarte Bar inzwischen dichtgemacht hat und der Gastronom sein Lokal entsprechend vergrößern konnte.

Das allein reichte ihm aber nicht, er wollte eine Location für richtig große Anlässe, für Hochzeits-, Firmen- oder Geburtstagsfeiern. Über das Internet wurde Tsakadze auf die alte Löwenburg an der Ludenberger Straße aufmerksam. Die stand zuletzt leer, da weder eben jenes Event- noch das zwischenzeitlich wieder eingeführte Gastronomie-Konzept funktionierten. „Ich habe mich aber sofort in diese alten, denkmalgeschützten Räumlichkeiten verliebt“, sagt der Georgier, der daraus nun Pepella Events gemacht hat und dort auch vorzugsweise seine georgischen Speisen aus dem Restaurant anbietet.

Pepella heißt übersetzt Schmetterling, und der findet sich vielfach als Wand-Deko in der Lokalität wieder, unter anderem in dem großzügigen Biergarten. Ansonsten hat Tsakadze bewusst kaum etwas geändert an dem rustikalen Ambiente, denn die Löwenburg atmet ja Geschichte, in dem legendären Tanzlokal hat früher sogar noch Günter Grass getanzt. Allerdings hat das Engagement einen Haken: Bereits vor zwei Jahren gab es eine Bauvoranfrage in der Bezirksvertretung 7, die Löwenburg sollte umgebaut und einer modernen Wohnnutzung Platz machen, allenfalls ein kleines Café war zum damaligen Zeitpunkt noch vorgesehen.