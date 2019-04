Sparkasse in Urdenbach : Demo gegen Sparkassenschließung

Urdenbach Am 3. Mai wollen Urdenbacher aus Protest gegen die Filialschließung auf die Straße gehen. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am Josef-Kürten-Platz. 800 Unterschriften wurden im Stadtteil bereits gesammelt.

Die erste von 13 Filialen, die die Stadtsparkasse in diesem Jahr schließen wird, ist bereits seit Karneval zu. Die meisten anderen, darunter die in Hassels und in Urdenbach, folgen zum 30. September. Seit die Pläne öffentlich geworden sind, hagelt es Kritik, sowohl aus der Politik, von den Gastronomen aus der Altstadt wie auch von der Kundschaft.

Gegen die Schließung der Filiale in Hassels hatte es eine Unterschriftenaktion gegeben; Mitte Januar gab es eine gut besuchte Veranstaltung in Flehe gegen die dortigen Schließungspläne. In Urdenbach hatte es unter der Federführung des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU) einen Gesprächstermin zwischen den Vorständen einiger Vereine aus dem Stadtteil mit einem Sparkassenmanager gegeben. Doch trotz des vielfältigen Protestes bleibt die Sparkasse bei ihren Plänen. Als Grund gibt sie an, dass immer mehr Kunden über das Internet ihre Bankgeschäfte erledigten. In Hassels und Urdenbach soll künftig ein Sparkassen-Bus, der jeweils an einem halben Tag in der Woche die Stadtteile abklappern soll, für Ersatz sorgen