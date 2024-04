TSV Urdenbach Jugendfußballer sammeln Erfahrung an der Costa Brava

Von einer „prima Stimmung“ und einer „lustigen Busreise“ berichtet Gustav Pietrek. „Alle waren gut drauf – und es gab keinerlei Streit“, betont der 16-Jährige. Die 18-stündige Fahrt im DEG-Bus hatte sich der Defensivakteur aus Urdenbachs B2 mit Rap-Musik auf den Ohrclips „verkürzt“. Beim Fußball steht für den Schüler vom Freien Christlichen Gymnasium der Spaß im Vordergrund. „Bei dem Turnier haben wir unsere ersten Spiele verloren“, räumt er ein. Umso größer war die Freude in der Abschlusspartie, als ein Treffer von Gustavs Freund Julian ein Unentschieden bescherte. „Diese Reise hat sich gelohnt“, resümiert Jugendobmann Oliver Ritter, der mit einem Orga-Team das Turnier-Projekt vorbereitet hat. In zwei Jahren soll es erneut auf große Fahrt gehen: „Der TSV Urdenbach will im Jugendfußball ein attraktiver Verein bleiben.“