Sport: Urdenbacher ist Deutscher Meister

Info

Ausrüstung Beim Para-Eishockey entsprechen Spielfeld, Kleidung und Regeln zum Großteil dem Eishockey. Die Ausrüstung unterscheidet sich, die Spieler haben Schlitten und Stöcke mit Spikes für den Antrieb.

Ursprung Die Sportart wurde in den 1970er Jahren in Schweden entwickelt und ist seit 1994 teil der paralympischen Winterspiele. In Deutschland gibt es Para-Eishockey seit 1996, die erste Mannschaft entstand in Hannover.