Genossenschaft baut in Düsseldorf Neubauprojekt an der Südallee startet bald

Es wird nicht wenige Protestanten in Urdenbach geben, die froh sind, wenn endlich die Bagger an der Südallee anrollen, um die frühere Heilig-Geist-Kirche samt Glockenturm und Pfarrheim abzureißen. Denn der Abschiedsprozess vom evangelischen Gemeindezentrum an der Südallee läuft inzwischen im sechsten Jahr. 2018 hatte das Presbyterium entschieden, dass man sich aus Kostengründen von diesem Kirchenstandort trennen und sich stattdessen im Urdenbacher Zentrum konzentrieren will.