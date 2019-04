Urdenbach : Bürgerverein bereitet sich auf 100-Jähriges vor

Urdenbach Der neu gewählte Vorstand des ABVU hat viel vor. Piels Loch soll endlich ein Straßenschild bekommen und am Josef-Kürten-Platz soll eine Stele aufgestellt werden.

Es gibt viel zu tun, das weiß Brigitte Schneider, die neue Vorsitzende des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach (ABVU). Denn 2022 steht ein besonderes Jubiläum an: das 100-jährige Bestehen des größten Vereins im Düsseldorfer Süden. Und das soll entsprechend gefeiert werden.

Die ehemalige Einzelhandelskauffrau, die jetzt in Rente ist, wurde vor Kurzem auf der Mitgliederversammlung – wie der gesamte Vorstand – für drei Jahre gewählt. Da heißt es jetzt anpacken, meint sie lachend. Und das will sie gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Torsten Winter, der seit zwölf Jahren stellvertretender Vorsitzender ist und seit Jahren Zugleiter beim Festumzug des Urdenbacher Erntedankfestes.

Ein alter Hase also beim ABVU. Das gilt auch für Brigitte Schneider, die seit 2000 dem Vorstand als Schriftführerin angehört. Bereits seit 1963 wohnt die 64-jährige Düsseldorferin in Urdenbach. Dem ABVU trat die Mutter zweier Söhne 1992 bei. „Und seit 1998 bin ich im Beirat“, sagt sie.

Vereinsarbeit ist ihr also vertraut. Auch als Vorsitzende. Denn sie ist seit 22 Jahren bei der Schlossparksiedlung Urdenbach. Da versteht es sich von selbst, dass sie der Gruppe Schlossparksiedlung angehört und jedes Jahr beim Erntedankfest dort mitmarschiert. Das wird allerdings in diesem Jahr anders sein. Denn als Vorsitzende muss sie an die Spitze des Umzugs.

Ein Jubiläum hat die ABVU-Vorsitzende in diesem Jahr auch zu feiern. „Ich war vor 25 Jahren Blotschenkönigin“, sagt sie. „Und ich war Blotschenkönig ein Jahr später, also vor 24 Jahren“, ergänzt Torsten Winter und lacht. Bei den beiden stimmt die Chemie. Sie sind Teamworker und wollen zahlreiche Pläne gemeinsam verwirklichen. Da steht als nächstes die Aufstellung der Stele am Josef-Kürten-Platz an. „Auf Wunsch der Familie soll das Porträt von Kürten dort angebracht werden, das auch im Haus Schlosspark hängt“, sagt Winter. „Die Künstlerin hat uns schon die Genehmigung erteilt“, ergänzt Schneider.

Auch der Gruppenbaum soll in diesem Jahr aufgestellt werden. An ihm sollen die großen Plaketten der Urdenbacher Gruppen hängen, die beim Erntedankfest mitziehen. Die Baugenehmigung hat der Verein bereits. Jetzt muss noch das Fundament gegossen werden – für ein rund 17 Meter hohes Gestell, das am Piels Loch aufgestellt werden soll. Wahrscheinlich Anfang September. „Außerdem wollen wir uns um ein Straßenschild bemühen für Piels Loch“, sagt Schneider. Jeder Urdenbacher weiß wo das ist, aber Fremde?