Schüler des Schloß-Gymnasiums und des Gymnasiums Koblenzer Straße sammeln Müll : Aufräumen im Schlosspark und ums Kobi

Benrath Schüler des Benrather Schloß-Gymnasiums und des Urdenbacher Gymnasiums Koblenzer Straße beteiligen sich an der Dreck-weg-Aktion. Während 25 Schüler des Schloß-Gymnasiums den Benrather Schlosspark vom Müll befreiten, sammelten die Siebtklässler rund ums Kobi den Dreck ein.

Die Idee für die Säuberungsaktion hatte Lehrerin Janina Wagner, die den naturwissenschaftlichen Wahlpflichtunterricht der sechsten Klasse leitet. Der 29-Jährigen geht es aber nicht nur um die Sauberkeit im Schlosspark: „Ich will vor allem das Bewusstsein der Kinder für Natur- und Umweltschutz entwickeln.“ Deswegen behandelt sie im Unterricht die Belastung von Wasser, Boden und Luft mit Schadstoffen wie Kohlenmonoxyd oder Mikroplastik. „Es ist wichtig, dass die Kinder früh mit den drängenden Umweltproblemen in Kontakt kommen“, findet sie: „Denn sie gehören zu der Generation, die mit den Konsequenzen leben muss. Es geht nicht darum, alle zu Weltverbesserern zu machen“, betont Wagner. Kleine Verhaltensänderungen können eine große Wirkung zeigen: Etwas weniger Fleisch essen, etwas mehr Fahrrad und Bahn fahren, im Supermarkt Jute statt Plastik verwenden.

Janina Wagner hofft, dass dieses Bewusstsein, dass in der Schule vermittelt wird, nicht nur bei den Kindern hängen bleibt, sondern von ihnen aus weiter getragen wird. Nur wenn alle Generationen gemeinsam arbeiteten, bleibe für Isabelle, Mila, Jacob und ihre Mitschüler eine Umwelt erhalten, in denen Aktionen wie das Aufräumen im Schlosspark stattfinden könne.

Müllsammelaktion am Gymnasium Koblenzer Straße

Ausgestattet mit leuchtend orangenen Warnwesten, Handschuhen und Säcken haben sich am Donnerstag rund 100 Siebtklässler des Kobi-Gymnasiums zum Müllsammeln getroffen. Die Schule nimmt seit 1999 an dem vom Verein Pro Düsseldorf initiierten Dreck-weg-Aktionstag teil. Bereits zweimal ist sie mit der Auszeichnung „Goldener Besen“ des Oberbürgermeisters ausgezeichnet worden. Auch in diesem Jahr sind die Schüler auf ihrem Schulgelände und den Grünstreifen darum herum fündig geworden: Zigarettenstummel, Süßigkeitenverpackungen Tüten, Bierflaschen und sogar einen Teppich haben sie gefunden. „Es ist schade, dass die Leute so viel wegschmeißen, hier stehen ja überall Mülleimer“, findet die 13-jährige Theresa.