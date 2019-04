Generationswechsel : Bürgerverein wählt neuen Vorstand

Urdenbach Brigitte Schneider ist neue Vorsitzende des ABVU. Sie folgt auf Arnold Sevenich, der sechs Jahre im Amt war.

Zu Meinungsverschiedenheiten kam es beim Thema Sparkasse. Bekanntlich soll die Filiale in Urdenbach am 1. Oktober schließen. Sevenich und der Vorstand hatten Gespräche mit der BV geführt, sich mit Vertretern der Sparkasse und der Vereine zusammengetan und eine Aktion mit der Rheinischen Post initiiert. Einigen Anwesenden war das zu wenig, zumal sie eine Unterschriftenliste organisiert haben. Kategorisch lehnte Sevenich ab, dass diese während der Versammlung herumgehen sollte. Kritik, der ABVU habe sich nicht für den Erhalt der Filiale eingesetzt, ließ der scheidende Vorsitzende nicht gelten. „Den Kampf werden wir nicht gewinnen“, sagte er. „Der ABVU ist ein zahnloser Tiger in Sachen Sparkasse“, hieß es auf der anderen Seite und „Wenn man nix tut, hat man schon verloren.“ Dennoch plant der ABVU am Mittwoch, 15. Mai, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr einen Aktionstag zur Schließung der Sparkasse vor der Urdenbacher Filiale.