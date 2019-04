Einkaufen : Frisch gestochen: Der erste Baumberger Spargel ist da

Monheim Die Ernte hat begonnen.

Seit Donnerstag wird nun gestochen, noch nicht immens viel, aber schon mal ein Vorgeschmack. Ab heute können Spargelfreunde die ersten weißen Stangen auf dem Neuverser Hof in Monheim kaufen. Billig wird die heißbegehrte Leckerei nicht sein, aber lecker und lokal. Die Delikatesse wird zu Beginn der Ernte auch nur ab Hof angeboten, wo auch die Schälmaschine in Aktion ist. Bossmann baut seit mehr als 15 Jahren weißen Spargel auf den Baumberger Feldern an.

Seine Verkaufsstände stehen in der Hochsaison unübersehbar als dicke Erdbeere an den Hauptstraßen vom Düsseldorfer Süden bis nach Leverkusen. Soweit ist es aber noch nicht. Dafür fehlt es nicht nur an reifem Spargel, sondern auch noch an Personal für den Verkauf, sagt Bossmann. „Wir suchen derzeit Aushilfskräfte“, sagt er.