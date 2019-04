Sport in Düsseldorf : Bekommt die DJK Tusa 06 einen neuen Kunstrasen?

Sport in Düsseldorf

Flehe Der Sportausschuss hatte im November 2018 darum gebeten, den Bedarf zu ermitteln. Weil der Verein zu einer der besten in Düsseldorf gehört, will die Politik die gute Arbeit belohnen.

Die Politik weiß um die gute Arbeit der DJK Tusa 06 und will das Engagement des Sportvereins mit ihrer Entscheidung im Sportausschuss honorieren: Die Fraktionen sind der Meinung, dass das Gelände ein großes Entwicklungspotenzial hat. Der Bedarf für die Ausweitung von weiteren nutzbaren Sportflächen oder der Umwandlung von bestehenden Flächen wird durch ein Sportstättenmonitoring belegt. Darin kommt die Verwaltung zum Schluss, dass die DJK bei den Kriterien „Quote der weiblichen Mitglieder“, „Auslastung“, „Jugendquote“, „Nutzung durch Schulen“, „Mitgliederentwicklung“, „Mannschaftsentwicklung“ und „Ligazugehörigkeit“ zu den besten zehn Vereinen in der Stadt gehört. „Bei Tusa sind die meisten Mädchen gemeldet“, sagt Stefan Wiedon von der CDU, der es sehr begrüßt, dass sich die Ampelkooperation dafür ausgesprochen hat, über einen weiteren Kunstrasenplatz für das Gelände nachzudenken. Dazu gehört die Überlegung, dass Tusa und der benachbarte Verein Grün-Weiß-Rot ihre Kooperation weiterentwickeln. Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen läuft bereits seit einigen Jahren, mit baulichen Veränderungen will die Politik das unterstützen.