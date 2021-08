Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Großeinsatz im Benrather Sana-Krankenhaus aus

Mehrere Löschzüge rückten am Sonntagmorgen zum Sana-Krankenhaus aus. Foto: Gutmann/Thomas Gutmann

Düsseldorf Ein Zeuge hat am Sonntagmorgen Brandgeruch und eine Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Mehrere Löschzüge aus dem gesamten Stadtgebiet rückten an, die Einsatzkräfte machten schnell die Ursache aus. In einem Schacht kokelte Laub.

Am Sonntagmorgen brannte im Keller des Krankenhauses in Benrath Laub. Da zuerst die Ursache nicht klar war, entsandte die Feuerwehr eine Vielzahl von Einsatzkräften in den Düsseldorfer Süden. Nach umfangreicher Erkundung und Kontrolle konnte jedoch zeitnah Entwarnung gegeben werden.

Um 8.10 Uhr informierte ein Anrufer die Leitstelle der Feuerwehr über wahrnehmbaren Brandgeruch und eine Rauchentwicklung im Keller des Krankenhauses. Umgehend wurden mehrere Löschzüge aus dem gesamten Stadtgebiet, die Freiwillige Feuerwehr Garath sowie der Führungsdienst der Branddirektion zur Einsatzstelle geschickt. Nach einer umfangreichen Erkundung durch mehrere Trupps konnte der Grund der Feuermeldung jedoch zügig ausgemacht werden: In einem Lichtschacht kokelten Laub und Unrat. Diese konnten mit einer geringen Menge Wasser abgelöscht und der verrauchte Bereich anschließend durch die Feuerwehr gelüftet werden.