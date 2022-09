Schützenfest in Holthausen : Drei Titel für Familie Praß

Sebastian, Emilia-Marie, Rebekka und Angelina-Sophie Praß (v.l.) werden in der kommenden Saison einen großen Teil des Holthausener Königshauses stellen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Holthausen Ausnahmsweise wurden die neuen Majestäten der Schützen in Holthausen bereits am Samstag ausgeschossen. Die Familie Praß stellt in dieser Saison die Regimentskönigin sowie die Regiments- und Schülerprinzessin.

Beim Biwak am vergangenen Wochenende wurden unter den Holthausener Schützen die neuen Königswürden ausgeschossen: Drei der vier Ämter gingen dabei an die Familie Praß. Der Titel des Regimentskönigs ging an die 36-jährige Rebekka Praß mit Ehemann Sebastian als Prinzgemahl. Ihre 15-jährige Tochter Angelina-Sophie wird von der Schülerprinzessen des vergangenen Jahres zur Regimentsprinzessin, den Titel der Schülerprinzessin übernimmt ihre 13-jährige Schwester Emilia-Marie Praß. Den Titel der Bürgerkönigin errang Renate Geraci.

„Das war wirklich ein komisches Gefühl“, erzählt Rebekka Praß, „und vor allen ein sehr tränenreiches. Ich habe ja nicht ohne Grund teilgenommen“. Da der Titel des Königs nicht nur errungen werden muss, sondern auch mit zeitlichem und finanziellem Aufwand verbunden ist, überlegen es sich viele mehrmals, ob sie antreten wollen. „Ich habe für meine Mutter teilgenommen“, sagt Praß, „sie ist leider vor zwei Jahren verstorben. Aber sie hat immer selbst auf die Königswürde geschossen, bis es gesundheitlich nicht mehr möglich war. Ich bin froh, das für sie geschafft zu haben“.

Info Sommerbrauchtum in Holthausen Geschichte Den Holthausener Schützenverein gibt es seit 1925, heute umfasst er rund 180 Mitglieder. Programm Neben dem Schützenfest gehören Events am Vatertag, das Patronatsfest im Januar und der Tanz in den Mai zum Programm, jeweils mit musikalischer Begleitung lokaler Künstler.

Das Schützendasein existierte anfangs nur am Rande von Rebekka Praß´ Welt. „Erst war nur mein Patenonkel Mitglied. 1992 bin ich das erste Mal als Page mitgelaufen, begann dann im Tambourmajorschor Querflöte zu spielen und irgendwann wurde ich zum normalen Schützen.“ Aber auch mit ein paar Jahren Pause durch die Kinder war ihr das Schütze-Sein ans Herz gewachsen. Mittlerweile ist es eine Leidenschaft: „Man findet einfach so viele Freunde im Schützenverein, das ist teilweise wie eine Familie. Und auf Schützenfesten lernt man auch immer neue Leute kennen. Ich finde es schön, wenn aus Bekanntschaften engere Freundschaften werden.“

Wie in den anderen Stadtteilen gab es in Holthausen 2020 und 2021 kein Schützenfest. Als Ersatz organisierten die Schützen im vergangenen Jahr aber einen fast genauso großen Ersatz: Beim „Heimatland op Tour“ in Holthausen traten unter anderem Alt Schuss und die Swinging Funfares unter freiem Himmel auf. „Wir sind froh, dass die Verordnungen dieses Jahr wieder ein Schützenfest zulassen. Wir haben im Verein lange über die Durchführbarkeit diskutiert, aber jetzt geht es endlich wieder los“, sagt Marc Albers, Pressesprecher des St. Sebastianus Schützenvereins Holthausen. Das diesjährige Schützenfest bietet wieder ein volles Programm, traditionell beginnend mit dem Zug der „Goldenen Mösch“ durch den Stadtteil als Ankündiger des Schützenfestes. 2022 fand das Königsschießen ausnahmsweise schon beim Biwak am Samstag statt. Für das Regimentskönigspaar Ursula und Gerd Eschrich, Prinzessin Lisa Marie Hoppe, Schülerkönigin Angelina Sophie Praß mit Tim Kruschinski, Pagenkönig Niko Frieten, das Klompenkönigspaar Dirk und Tanja Tiegelkamp sowie die Bürgerkönigin Karin Pilsl Nordström ging die Amtszeit damit vorüber. Über eine verkürzte Amtszeit müssen sich die abtretenden Majestäten aber nicht beklagen, sie alle waren aufgrund der entfallenen Schützenfeste von 2019 bis 2022 im Amt. Ihr Finale bildete das Schützenfestwochenende mit Festzug, Parade, Krönungsball, Schlagerparty, Preisschießen und dem Klompenball.