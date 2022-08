Verkehrsunfall in Düsseldorf-Holthausen : Rollerfahrer kollidiert mit Pkw - Fahrer schwer verletzt

Düsseldorf Ein Rollerfahrer ist in Düsseldorf-Holthauen mit einem Auto zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Holthausen ist ein Rollerfahrer so schwer verletzt worden, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Er war am Montagabend auf einer Kreuzung mit einem Auto zusammengestoßen.