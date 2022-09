Stadtschützenfest 2022 Mönchengladbach : Großer Jubel beim neuen Bezirkskönig Marc Winkens

Mönchengladbach Große Emotionen beim Stadtschützenfest: Als der Vogel am Samstag beim 86. Schuss fiel und der neue König feststand, brach die Freude aus dem 35-Jährigen und seiner ganzen Familie heraus. Und die Schützen von St. Konrad Ohler-Ohlerfeld jubelten, als wäre die ganze Bruderschaft jetzt König.

Es dauerte nur ein paar Sekundenbruchteile, bis sich die Welt für Marc Winkens auf einmal änderte. Es war der 86. Schuss beim Stadtschützenfest 2022 in Mönchengladbach, und der Holzvogel war noch im Fallen begriffen, da ballte Winkens schon die Fäuste, der schrie seine Freude heraus. Hinter der Absperrung wurde gejubelt wie im Fanblock. Winkens lief mit weit aufgerissenen Augen zu seiner Familie, zu seinen Schützenfreunden. „Jaaaaaaa, Mannnnnn!“ entwich es ihm und seinen Freunden, als sich eine Menschentraube um ihn schloss.

Der 35-Jährige ist neuer Bezirkskönig der Schützen in Mönchengladbach. Beim Stadtschützenfest setzte er sich am Samstagnachmittag gegen sieben Mitbewerber beim Vogelschuss durch. Gladbachs neuer König, der am Sonntag gekrönt wird, ist der König der St. Konrad Bruderschaft Ohler-Ohlerfeld: „König im Dorf zu sein ist schon extrem groß, aber Bezirkskönig ist der Wahnsinn.“

Und niemand wird sagen können, dass es da einen Falschen getroffen hätte. „Mein Brudermeister ist hier, meine Freunde aus dem Jägerzug, meine Familie, mein Onkel, meine Mutter“, sagte der Industriemechaniker, der bei Starrag arbeitet. Und das Wichtigste: Seine Frau Manuela Winkens (42) und sein Sohn Marvin (feiert am Festsonntag seinen 14. Geburtstag) waren dabei und gratulierten ihm als eine der Ersten. „Das ist einfach Gänsehaut“, sagte Winkens. „Der Sonntag wird der absolute Wahnsinn. Ich bin einfach nur froh und dankbar.“ In den Minuten vor seinem Erfolgsschuss hatte er sich noch einmal im Schatten unter einem Sonnenschirm das Holztier genau angeschaut. „Über und unter die Schraube muss man treffen, dann fällt er“, war sein Plan. Gesagt, getan.

Zu den ersten Gratulanten gehörten die Mitbewerber, und da besonders seine Minister. Die Enttäuschung der ersten Sekunden war schnell verflogen. Udo Nösen (61), König der St. Michael Bruderschaft Holt, hatte als letzter vor dem neuen König geschossen. „Für mich ist das ein Deja-vu: Ich habe fast 30 Jahre in Holt auf den Vogel geschossen, und ganz oft fiel er direkt vor mir oder nach mir. Und auch jetzt wusste ich, dass er jetzt nach mir fällt“, sagte der selbstständige Malermeister. Da hing der Vogel aber auch schon etwas schief auf der Stange und war von den Schützen ordentlich filetiert worden.

Das Königshaus komplettiert Christoph Fels (42) von der St. Barbara Bruderschaft Neuwerk. Der Energieelektroniker der NEW war schon einmal Bezirkskönig und weiß genau, was Marc Winkens jetzt erwartet. Sein wichtigster Tipp für den Festsonntag mit Krönungsmesse und Parade: „Spaß haben, genießen, alles mitnehmen, was geht.“ Das Trio kennt sich schon gut, die Bruderschaften sind befreundet, man besucht sich gegenseitig bei den Schützenfesten. „Das wird jetzt ein geiles Jahr“, ist Christoph Fels überzeugt.

Achim Reiermann, Präsident der St. Konrad Bruderschaft Ohler-Ohlerfeld, war mächtig stolz auf den Bezirkskönig aus seinen Reihen. „Er war vorher nervös wie der Teufel, jetzt ist es einfach nur große Freude. Die ganze Bruderschaft hat mitgefiebert.“