Stadtschützenfest 2022 in Mönchengladbach : Alles bereit für den Sonnenkönig

Das Königssilber ist blitzeblank, und auch der König selbst strahlt frisch poliert nach dem Silberputz: Bezirkskönig Jens Schmitz (Mitte) mit seinen Ministern Michael Verbocket (links) und Barbara Kremer sind voller Vorfreude auf das Stadtschützenfest. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Das Königssilber ist frisch gereinigt für das Stadtschützenfest: Am Samstag wird auf dem Sonnenhausplatz ein neuer Bezirkskönig ausgeschossen. Wie sich Schützen und Prominenz auf die Tage der Freude einstimmten.

Wenn die Waschstraße des Brauchtums die Putztücher schwenkt, dann ist kein Bezirkskönig vor der Reinigung durch die Mönchengladbacher Brauchtumsfreunde gefeit. Jens Schmidt durchschritt beim Silberputz vor dem Stadtschützenfest am Samstag und Sonntag die Reihen in der Citykirche und wurde von jedem Gast ordnungsgemäß poliert. Nicht nur das Silber wurde dabei anvisiert, auch die (leicht erhöhte) Stirn des Königs erhielt den ein oder anderen freundschaftlichen Reinigungsgang durch die bunten Putztücher. Am Ende des Waschgangs war Schmidt sicher: Das Stadtschützenfest und damit das Ende seiner dreijährigen Regentschaft kann kommen.

Wobei das mit den Farben der von Schützenchef Horst Thoren verteilten Mikrofaser-Putztücher so eine Sache war. Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) griff zum Gelb mit Blick auf die dominierende Farbe im Stadtwappen. Parteipolitik wäre an diesem Abend auch ein rotes Tuch gewesen! Der CDU-Bundestagsabgeordnete Günter Krings suchte im Korb der Putzutensilien ebenfalls nach hoheitlichen Farben – Schwarz, Rot, Gold. Behelfsweise tat es an diesem Abend dann aber Grau, Rosa und Gelb.

Der Vorfreude auf die Tage in der Gladbacher Innenstadt tat dies natürlich keinen Abbruch. Drei Jahre nach dem letzten Stadtschützenfest in bekannter Größe können es Schützen wie Freunde des Brauchtums kaum erwarten. Das bekundete auch Borussias Präsident Rolf Königs, der zu später Stunde nach der Eröffnung der Sonderausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“ im Vereinsmuseum noch in die Citykirche eilte. „Rolf Königs ist unser Brauchtumsfreund und Unterstützer“, sagte Bezirksbundesmeister Horst Thoren und überreichte ihm eine Siegerscheibe, die ja auch am Samstag ausgeschossen wird. Darauf zu sehen: das Logo des Stadtschützenfestes. „Eine Sommer-Siegerscheibe für Borussia“, sagte Thoren auch mit Blick auf Borussias Ausnahme-Torwart. Der Vogelschuss am Samstag auf dem Sonnenhausplatz beginnt um 15 Uhr.

Für die Parade am Sonntag, die um 16.15 Uhr beginnt, ist alles bestens vorbereitet. Michael Schroeren, der Tausendsassa des Brauchtums, wird als König Ludwig XIV. in der historischen Truppe auftreten. Der Teint ist dem eines Sonnenkönigs jedenfalls würdig. Und der frühere Oberbürgermeister Norbert Bude wird als Kurfürst Jan Wellem hoch zu Ross zum Stadtschützenfest in Erscheinung treten.

Ein ganz besonderer Parade-Tag wird es aber für Hauptkommissar Michael Mertens. Der „Altstadt-Sherriff“ begeht am Sonntag seinen letzten Diensttag vor dem Ruhestand – den hatte er extra für das Stadtschützenfest verschoben. Thoren, Polizeipräsident Mathis Wiessellmann und Mertens Vorgänger in der Altstadt, Josef Vitz, überreichten dem 62-jährigen Bald-Ruheständler einen besonderen Krug mit allen Schlössern der Region darauf. „Er hat viele Schützenfeste über die Jahre begleitet. Der beste Mann in der Gladbacher Altstadt“, lobte Thoren den Beamten, der noch etwas von einer Überraschung für Sonntag murmelte: „Aber verraten wird noch nichts“, so Mertens.