Brauchtum in Grevenbroich : Was Schützenfest-Besucher nicht verpassen sollten

Grevenbroich Die Kirmes ist aufgebaut, das Zelt steht, die Stadt ist geschmückt – in Grevenbroich wird Schützenfest gefeiert. Peter Eysen, Sprecher des Bürgerschützenvereins, gibt Tipps: Was Besucher auf keinen Fall versäumen dürfen.

Serenade Neun Musikvereine und neun Tambourkorps geben am Samstag, 19.30 Uhr, ein gemeinsames Konzert auf dem Marktplatz. Zur Eröffnung werden die Musiker einen bekannten Hit spielen: We are the World. „Das wird ein akustisches Highlight zum Schützenfest-Auftakt“, sagt Eysen.



Fackelzug Um 20.30 Uhr setzt sich am Samstag der Fackelzug durch die Innenstadt in Bewegung. Die Grevenbroicher Schützen präsentieren sechs eigene Fackeln, hinzu kommt eine Gastfackel des BSV Wevelinghoven. „Optisch wird den Gästen richtig was geboten“, wirbt der Schützen-Sprecher.



Bürgerball Er beginnt am Samstag nach dem Fackelzug. Im Festzelt wird die Band „Heavens Club“ für Unterhaltung sorgen. „Das ist die aktuelle Top-Empfehlung im rheinischen Brauchtum“, sagt Eysen. Eintritt: acht Euro.



Umzug Der große Festzug am Sonntag bildet den Höhepunkt des Schützenfestes. Er beginnt um 14.30 Uhr mit der Regimentsabnahme auf der Lindenstraße, anschließend ziehen die Schützen durch die Stadt. „Die Krönung wird die Füllhorn-, Fahnen- und Königsparade auf der Breite Straße sein“, sagt Peter Eysen. „Wer dort einen Platz ergattern möchte, muss allerdings frühzeitig da sein.“



Königsball Um 20 Uhr beginnt am Sonntag das Abendprogramm, in dessen Rahmen sich die Schützen von Grenadiermajor Ralf Stegers verabschieden werden. Das Königspaar Marco und Andrea Borgwardt hat einiges an Unterhaltung vorbereitet. Unter anderem mit dabei: Björn Heuser und DJ Stiefel. Der Eintritt ist frei.



Frühschoppen „Dieser große Treff ist überregional bekannt“, sagt Peter Eysen. Um 11 Uhr geht’s im Festzelt los – zuerst mit der „Hardter Blasmusik“, später mit DJ Stiefel und der Band „Druckluft“. Eintritt: zehn Euro.



Krönungsball Er beginnt nach dem Fackelzug (18 Uhr) im Zelt. Höhepunkt ist die Krönung des neuen Königspaares Daniel und Carmen Tockhorn. Der Eintritt ist frei.